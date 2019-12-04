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Тамбовскому Театру кукол 85 лет
Сегодня, 08:21
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Вчера Тамбовский государственный театр кукол отметил свой юбилей – 85 лет. Поздравить коллектив пришли коллеги, друзья и юные зрители. Тамбовский Театр кукол имеет давнюю историю, возник одним из первых в СССР на базе школьного кружка, организованного в 30-х годах учителями – супругами Натальей и Александром Ефимовыми. Торжественный вечер начался с мини-спектакля, в который вошли персонажи из легендарных постановок детского театра кукол.
«От всех поколений, кто заходил в этот зал когда-то, хочу поклониться всем, кто трудится в тамбовском театре кукол, всем, кто работает в цехах, кто работает на сцене, кто заботливо обустраивает вашу жизнь в этом уютном и неповторимом зале», - поздравил заместитель начальника управления культуры и архивного дела Сергей Савин.
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров в своем поздравительном слове отметил, что коллектив не просто дарит положительные эмоции взрослым и детям, но и приобщает к прекрасному, раскрывает творческий потенциал, учит любить, сопереживать и быть настоящим человеком.
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