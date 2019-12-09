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В Тамбове построят школу по типу «Школы-Сколково»
Вчера, 10:27
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В северной части города Тамбова не территории микрорайонов Телецентр и Новый Тамбов планируют построить несколько социальных объектов, в том числе школу по типу «Школы-Сколково».
Застройщиком ряда объектов выступает АИЖК Тамбовской области, приоритет в сроках планировки и строительства отдан социальным объектам, в том числе образовательным. В микрорайоне Телецентр, на Запрудном проезде, в 2018 году уже был открыт детский сад «Волшебная страна».
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