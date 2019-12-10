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В 2020 году в Тамбове благоустроят 36 дворов
Сегодня, 15:45
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В 2020 году в Тамбове благоустроят 36 дворов, список территорий был утвержден общественной комиссией. Всего поступило на рассмотрение в администрацию города Тамбова 206 заявок.
«Чтобы избежать вскрытия вновь уложенного асфальтового покрытия, благоустройство дворов будет синхронизировано с плановыми ремонтными работами ресурсоснабжающих организаций», - отмечают в администрации города Тамбова.
В рамках программы благоустройства во дворах города уложат 45 тыс. квадратных метров асфальта, установят 230 скамеек и 148 урн, установят малые архитектурные формы.
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