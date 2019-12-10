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Региональные чиновники проиграли суд Минфину на 145 млн рублей
Сегодня, 17:06
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Арбитражный суд города Москвы вынес решение по иску администрации Тамбовской области к Минфину России о признании приказа ведомства недействительным. Региональные чиновники не смогли доказать, что приказ от 22.08.2019 № 465 «О бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из федерального бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации…» не соответствует законодательству.
Согласно документу Министерства финансов в отношении администрации Тамбовской области (управления сельского хозяйства) была принята бюджетная мера принуждения за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет Тамбовской области. Сумма не маленькая – 145 млн рублей. Мера была принята в связи нарушениями региональными чиновниками бюджетного законодательства.
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