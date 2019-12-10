Региональные чиновники проиграли суд Минфину на 145 млн рублей 0 Арбитражный суд города Москвы вынес решение по иску администрации Тамбовской области к Минфину России о признании приказа ведомства недействительным.

В 2020 году в Тамбове благоустроят 36 дворов 0 В 2020 году в Тамбове благоустроят 36 дворов, список территорий был утвержден общественной комиссией. Всего поступило на рассмотрение в администрацию города Тамбова 206 заявок.

Сергей Хомутинки новый депутат гордумы 0 Сегодня городская избирательная комиссия города Тамбова приняла решение о регистрации депутатом Тамбовской городской Думы Сергея Хомутинка, который прошел по партийным спискам партии «Единая Россия».

Чтобы не возвращать долг, житель Жердевки донёс на кредитора в полицию 0 Люди не перестают удивлять нас своей смекалкой и наглостью, чтобы не возвращать долг, житель области донёс на товарища в полицию.

В Мичуринске построят путепровод протяженностью 386 метров 0 В городе Мичуринске построят путепровод протяженностью 386 метров, который пройдёт над железнодорожными путями из центра в северную часть наукаграда.

В двадцатых числах декабря стартуют новогодние спектакли 0 В двадцатых числах декабря в городе Тамбове стартуют новогодние спектакли для детей и взрослых. В период с 22 по 31 декабря на сцене Тамбовского драматического театра будет идти музыкальная сказка «Операция «Новый год!».

ФК «Тамбов» могут признать банкротом 0 Несмотря на заявления руководителей ФК «Тамбов» и региональных властей, что не будет никакой процедуры банкротства футбольного клуба, налоговые органы обратились в арбитражный суд с соответствующим заявлением.

Через парковку гипермаркета «Магнит» оборудовали пешеходные дорожки 0 Через территорию парковки гипермаркета «Магнит» оборудовали пешеходные дорожки, установили ограждения и знаки.

Демарш региональной элиты на фоне смерти вице-губернатора? 0 Сегодня прощаются с заместителем главы администрации Тамбовской области Глебом Чулковым, который трагически погиб несколько дней назад. Траурные мероприятия проходят на самом высоком уровне с участием, бывших руководителей региона и действующих чиновников.

В Тамбове построят школу по типу «Школы-Сколково» 0 В северной части города Тамбова не территории микрорайонов Телецентр и Новый Тамбов планируют построить несколько социальных объектов, в том числе школу по типу «Школы-Сколково».

Ассоциация инвалидов «Аппарель» переедет на новое место 0 Ассоциация инвалидов «Аппарель» планирует переехать на новое место на ул. Чичканова, 125 (дом ветеранов).

В продажу поступили билеты на «Чернозём-2020» 0 В продажу поступили билеты на самое душевное событие года - «Чернозём-2020».

Смертельный обгон: водитель легковушки врезался в грузовик 0 На 130 км трассы «Воронеж-Тамбов» произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения для обгона, однако не рассчитал дистанцию до идущей на встречу фуры IVEKO.

Вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна пятого этажа и разбился 0 8 декабря 2019 г. в 6.00 выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома находящийся под домашним арестом заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков.

Набережную Мичуринска благоустроят за 85 млн рублей 0 В рамках проекта «Малые города и исторические поселения» в городе Мичуринске за 85 млн рублей планируют благоустроить набережную.

Задолженность по зарплате достигла 24 млн рублей 0 По данным, полученным от организаций (без субъектов малого предпринимательства) суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам составила 24 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 октября 2019 года в 2,0 раза, - сообщает Тамбовстат.

Жители Сосновского района выступили против строительства мусорного полигона 0 7 декабря коммунисты и местные жители провели очередную акцию протеста в рабочем посёлке Сосновка против строительства экотехнопарка «Центральный» на территории Дегтянского сельсовета.

Американист Сергей Хомутинкин займет место депутата гордумы 0 Вакантный мандат экс-депутата Тамбовской городской Думы Игоря Блюма, который сложил свои полномочия и вышел из партии «Единая Россия» будет передан руководителю горисполкома партии «Единая Россия», помощнику председателя гордумы Сергею Хомутинкину.

Суд признал незаконным увольнение директора ДЮСШ №1 0 6 декабря состоялось заключительное заседание Тамбовского районного суда по иску уволенной без объяснения причин директора ДЮСШ №1 Наталии Полянской о восстановлении на работе и выплате ей компенсации.

В Тамбовской области медианная зарплата - 22,2 тыс. рублей 0 Согласно исследованию экспертов РИА Рейтинг лишь 7,0% работников в России получают заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц.