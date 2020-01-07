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Митрополита Феодосия поздравили первые лица области и города

Сегодня, 08:38
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Митрополита Феодосия поздравили первые лица области и городаВо время празднования Рождества Христова духовенство и первые лица области и города Тамбова поздравили митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия с праздником и пожелали развития Тамбовской Епархии РПЦ.

«Открываются новые воскресные школы и все желающие услышать благую весть о родившемся Христе имеют эту возможность. Пусть все Ваши планы, они у Вас грандиозные, обязательно сбудутся», — заявил епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.

От имени главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина со словами рождественского приветствия к архипастырям обратилась вице-губернатор Н.Г. Астафьева.

«Чтоб эта любовь сияла, зажигала наши сердца, как наш великий Христос! Это любовь творит чудеса. А во всех наших делах будет великая помощь», — обратился глава города Наталья Макаревич.
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