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На тамбовском ипподроме открыли зимний беговой сезон
Вчера, 06:37
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Около полусотни наездников из разных уголков нашей Родины собрались на ипподроме в городе Тамбове, чтобы принять участие в открытии зимнего бегового сезона. Участники разыграли семь призов на двух дистанциях - классической 1,6 км и на 1,8 км.
На открытие сезона пришло более трехсот гостей. Для взрослых гостей организаторы мероприятия приготовили развлечения, все могли поучаствовать в розыгрыше призов.
«Спасибо, очень понравились, делайте побольше таких мероприятий, было очень интересно смотреть. Спасибо большое!», - пишут благодарные участники мероприятия.
Фото: Дарья Шутова/ИА "Онлайн Тамбов.ру"
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