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В Тамбове прошла традиционная зимняя велогонка
Сегодня, 08:38
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В Тамбове прошла традиционная зимняя велогонка, которая проводится в первой половине января. Спортивному мероприятию более 25-ти лет, турнир проходит с 1993 года.
Гонка занимала 30-35 минут, каждому возрасту было определено свое количество кругов. Всего в спортивном состязании приняло участие более 50 велогонщиков.
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