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Микрорайон Ласки снова останется без электричества
Сегодня, 08:43
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Сегодня с 9 часов до 14 часов в микрорайоне Ласки города Тамбова будет прекращена подача электроэнергии. Данная мера связана с проведением ремонтных работ на электрических сетях.
В частности без света останутся жители улицы Песчаная, Ласковская, Кленовая, а также проезды Тихий и Фруктовый.
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