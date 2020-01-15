Новая школа в Мичуринске оказалась «закрытой» для СМИ Комментариев: 0



«Присутствие журналистов газеты «Мичуринская мысль» вызвало немалое волнение в школе. Уже через три минуты перед нами предстали несколько суровых охранников, которые попросили освободить помещение: нас настоятельно выпроваживали из здания», - сообщает издание «Мичуринская мысль».



После долгих дебатов к журналистам все-таки вышла директор «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» Светлана Болдырева и через приоткрытую щель в двери пояснила, что в школе обычный рабочий день, следовательно, корреспондентам здесь не место.



Стоит напомнить, что по факту хищения бюджетных средств при строительстве школы в Мичуринске было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.7 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное в особо крупном размере). Журналисты издания «Мичуринская мысль» попытались посетить новую школу в Мичуринске, но миссия оказалось не простой. Когда журналисты издания пришли в учебное заведение, охрана практически сразу попросила их освободить школу. Журналисты захотели встретиться с директором учреждения, однако просьба была услышана очень своеобразно., - сообщает издание «Мичуринская мысль».После долгих дебатов к журналистам все-таки вышла директор «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» Светлана Болдырева и через приоткрытую щель в двери пояснила, что в школе обычный рабочий день, следовательно, корреспондентам здесь не место.Стоит напомнить, что по факту хищения бюджетных средств при строительстве школы в Мичуринске было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.7 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное в особо крупном размере).



