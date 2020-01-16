|
Раздельный сбор мусора активно внедряют в городе Рассказово
Сегодня, 16:53
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области продолжают внедрять систему раздельного сбора мусора, теперь и в городе Рассказово. На текущей неделе контейнеры для сбора пластика появились на 25 контейнерных площадках в городе Рассказово. Работа проводится в рамках соглашения между АО «ТСК» и Управлением ТЭК и ЖКХ Тамбовской области.
«Уверен, что город готов к этому нововведению, хотя определённую разъяснительную работу проводить всё равно придётся», - считает глава города Рассказово Алексей Колмаков.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.