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ФК «Тамбов» проведет учебно-тренировочные сборы в Турции
Сегодня, 09:27
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Футбольный клуб «Тамбов» сыграет три мачта в Турции в рамках учебно-тренировочных сборов. Соперниками нашего футбольного клуба будут «Радник» (Сербия), «Словацко» (Чехия) и «Городея» (Белоруссия).
Учебно-тренировочные сборы являются одним из эффективных инструментов учебного плана подготовки любого спортсмена.
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