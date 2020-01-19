На модернизацию «Тамбовской ТЭЦ» направят 3 миллиарда рублей 0 В перечень программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанции утверждённой Правительством РФ вошла «Тамбовская ТЭЦ».

Экстрим – центр «Крылья» «закрыли» по решению суда 0 Вступило в законную силу решение суда о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по оказанию услуг по предоставлению спортивного оборудования в аренду в экстрим – центре «Крылья» в городе Тамбове.

Здание бывшей гостиницы «Тамбов» внесено в реестр культурного наследия 0 Здание бывшей гостиницы «Тамбов» решением управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области внесено в реестр памятников истории и культуры.

В Мичуринске открыта новая школа 0 Вчера руководство области и города Мичуринска приняло участие в открытии новой школы в наукограде.

Водоканал нарушил право граждан на бесперебойное обеспечение холодным водоснабжением 0 Прокуратура Советского района внесла в адрес управляющего директора АО «Тамбовские коммунальные системы» («РКС») представление о недопустимости нарушения прав граждан на бесперебойное обеспечение холодным водоснабжением.

Александр Бобров отказался возмещать материальный ущерб в 4,4 млн рублей 0 Сегодня состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Тамбова Александра Боброва, которого обвиняют по статье 285 ч. 1 УК РФ и по статье 159 ч. 4 УК РФ.

В Уварово произошло ДТП со смертельным исходом 0 Вчера в городе Уварово на улице Железнодорожная произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

ФК «Тамбов» проведет учебно-тренировочные сборы в Турции 0 Футбольный клуб «Тамбов» сыграет три мачта в Турции в рамках учебно-тренировочных сборов. Соперниками нашего футбольного клуба будут «Радник» (Сербия), «Словацко» (Чехия) и «Городея» (Белоруссия).

Противоречивая позиция прокуратуры по вопросу деятельности ритуальных магазинов 0 Продолжается судебное разбирательство по иску депутата Артема Александрова к прокуратуре Октябрьского района города Тамбова по вопросу законности размещения магазинов ритуальных услуг в жилых домах.

На счетах жителей области почти 100 млрд рублей 0 По сравнению с периодом 2018 года в 2019 году вклады населения Тамбовской области увеличились на 7,9% составив почти 100 млрд рублей.

В областную Думу внесен законопроект о пчеловодстве 0 В Тамбовскую областную Думу внесен законопроект о пчеловодстве. Поводом для рассмотрения нового законодательного акта стала массовая гибель пчел на территории Тамбовской области.

Дело Дмитрия Кривенко на контроле у депутатов 0 Представители Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей встретились с депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым по скандально известному делу Кривенко.

Тамбовскому Молодежному театру исполнилось 10 лет 0 Тамбовскому Молодежному театру исполнилось 10 лет. Вчера поздравить коллектив театра собрались представители власти и театралы с многих уголков нашей страны.

Раздельный сбор мусора активно внедряют в городе Рассказово 0 В Тамбовской области продолжают внедрять систему раздельного сбора мусора, теперь и в городе Рассказово.

Полиция проводит проверку по факту публичного унижения подростка 0 В тамбовском сегменте социальной сети «ВК» появилось видео, на котором группа подростков заставила девочку встать на колени и извиниться за то, что та «увела у нее парня».

В очередном детском саду Тамбова появилась православная группа 0 В детском саду «Возрождение», который располагается в городе Тамбове, появилась православная группа. Это уже второй детский сад в областном центре, где вводятся данные группы.

Кататься с кургана в Олимпийском парке теперь запрещено 0 По просьбе жителей города и с целью предотвращения возможных несчастных ситуаций администрация приняла решение о запрете для катания с кургана в Олимпийском парке города Тамбова.

В Тамбове отремонтирован участок коллектора по ул. Гастелло 0 Завершены ремонтные работы на коллекторе по ул. Гастелло в городе Тамбове в районе авторынка.

Новая школа в Мичуринске оказалась «закрытой» для СМИ 0 Журналисты издания «Мичуринская мысль» попытались посетить новую школу в Мичуринске, но миссия оказалось не простой.

Арест имущества как мера понуждения к уплате налогов 0 В отношении индивидуального предпринимателя, который занимается сельским хозяйством, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов почти на 15 миллионов рублей. По версии следствия в результате необоснованного увеличения расходов, уменьшения полученные доходов предприниматель