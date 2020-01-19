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» » Экстрим – центр «Крылья» «закрыли» по решению суда

Экстрим – центр «Крылья» «закрыли» по решению суда

Сегодня, 16:10
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Экстрим – центр «Крылья» «закрыли» по решению суда Вступило в законную силу решение суда о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по оказанию услуг по предоставлению спортивного оборудования в аренду в экстрим – центре «Крылья» в городе Тамбове.

После череды трагических случаев, когда в центре погиб молодой человек, а ребенок получил серьезные травмы, было возбуждено уголовное дело. Параллельно прокурор Октябрьского района города Тамбова обратился в суд о запрете деятельности центра до обеспечения им безопасности предоставляемой услуги.
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