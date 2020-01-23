На территории Тамбова преступлений в 2019 году стало больше на 5,8% 0 На ближайшем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрят отчёт УМВД по городу Тамбову о работе за 2019 год.

Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Боброва 0 Ленинский районный суд города Тамбова вынес решение по делу экс-главы администрации Тамбова Александра Боброва.

Тамбовские чиновники не вошли в кадровый резерв Президента РФ 0 В обновлённый состав резерва управленческих кадров Президента РФ ни вошел, ни один чиновник из Тамбовской области. В прошлом году в этот список входило два представителя от нашего региона: вице-губернатор Олег Иванов и глава города Тамбова Сергей Чеботарев.

В Тамбове на улице Бастионная загорелся склад с пиломатериалами 0 Вчера вечером в Тамбове на улице Бастионная загорелся склад с пиломатериалами, очевидцы наблюдали языки пламени.

Представитель Президента РФ Игорь Щеголев высоко оценил потенциал Мичуринска 0 Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев вчера с рабочим визитом посетил город Мичуринск.

Резонансное убийство в парке «Дружбы» до сих пор не раскрыто 0 8 января 2018 года в парке «Дружбы» города Тамбова гуляющей по парку женщине было нанесено девять ножевых ранений.

Автомобиль оказался в реке Цне 0 В Тамбове в канале реки Цна оказался легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе первого моста по Рассказовскому шоссе.

Уроженец Нигерии стал врачом в тамбовской поликлинике 0 Теперь студентов, которые говорят на английском и французском языках, в здравпункте поликлиники № 6 будет принимать Уроженец Нигерии Игбоели Прешес Думака. Молодой врач успешно прошел первичную аккредитацию, имеет опыт работы по специальности.

В Тамбовской области планируют снизить налоговые ставки для сельхозтоваропроизводителей 0 Депутат Тамбовской областной Думы от фракции «Единая Россия» Константин Черкасов выступил с законодательно инициативой о снижении налоговых ставок для сельхозтоваропроизводителей в зависимости от их годового объема выручки.

Вязание чулочно-носочных изделий на дому – как официальная работа 0 Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры по восстановлению нарушенных трудовых прав вязальщицы носков, которая изготавливала чулочно-носочные изделия на дому для индивидуального предпринимателя.

На модернизацию «Тамбовской ТЭЦ» направят 3 миллиарда рублей 0 В перечень программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанции утверждённой Правительством РФ вошла «Тамбовская ТЭЦ».

Экстрим – центр «Крылья» «закрыли» по решению суда 0 Вступило в законную силу решение суда о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по оказанию услуг по предоставлению спортивного оборудования в аренду в экстрим – центре «Крылья» в городе Тамбове.

Здание бывшей гостиницы «Тамбов» внесено в реестр культурного наследия 0 Здание бывшей гостиницы «Тамбов» решением управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области внесено в реестр памятников истории и культуры.

В Мичуринске открыта новая школа 0 Вчера руководство области и города Мичуринска приняло участие в открытии новой школы в наукограде.

Водоканал нарушил право граждан на бесперебойное обеспечение холодным водоснабжением 0 Прокуратура Советского района внесла в адрес управляющего директора АО «Тамбовские коммунальные системы» («РКС») представление о недопустимости нарушения прав граждан на бесперебойное обеспечение холодным водоснабжением.

Александр Бобров отказался возмещать материальный ущерб в 4,4 млн рублей 0 Сегодня состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Тамбова Александра Боброва, которого обвиняют по статье 285 ч. 1 УК РФ и по статье 159 ч. 4 УК РФ.

В Уварово произошло ДТП со смертельным исходом 0 Вчера в городе Уварово на улице Железнодорожная произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

ФК «Тамбов» проведет учебно-тренировочные сборы в Турции 0 Футбольный клуб «Тамбов» сыграет три мачта в Турции в рамках учебно-тренировочных сборов. Соперниками нашего футбольного клуба будут «Радник» (Сербия), «Словацко» (Чехия) и «Городея» (Белоруссия).

Противоречивая позиция прокуратуры по вопросу деятельности ритуальных магазинов 0 Продолжается судебное разбирательство по иску депутата Артема Александрова к прокуратуре Октябрьского района города Тамбова по вопросу законности размещения магазинов ритуальных услуг в жилых домах.