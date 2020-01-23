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На территории Тамбова преступлений в 2019 году стало больше на 5,8%
Сегодня, 14:39
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На ближайшем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрят отчёт УМВД по городу Тамбову о работе за 2019 год. В прошлом году в областном центре уровень преступности вырос на 5,8%. При этом увеличилась и раскрываемость преступлений.
Осуществлялся комплекс мероприятий, нацеленных на выявление и пресечение преступлений в сфере экономики. Всего выявлено 228 преступлений экономической направленности (+3,2%), 105 уголовных дел направлено в суд.
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