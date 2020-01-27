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В Тамбовской области построят две вертолетные площадки для санавиации
Сегодня, 09:19
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В рамках национального проекта «Здоровье» в Мичуринске и Уварове построят вертолетные площадки для санитарной авиации.
«В этом году у нас начнет работать санитарная авиация, сейчас мы строим две вертолетные площадки - в Мичуринске и Уварово, к весне они будут готовы», - заявила начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина.
С июля по декабрь 2020 года планируется осуществить 50 вылетов.
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