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В ближайшее время приступят к масштабной реализации проекта «Центральный»
Вчера, 11:53
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В Тамбовской области за 2019 год добыли более 1,5 миллионов кубометров полезных ископаемых. В настоящее время в регионе разведано более 600 месторождений полезных ископаемых. Основные месторождения связаны с добычей строительных песков и кирпичных суглинок.
В настоящее время на территории Рассказовского района проводятся лабораторные исследования и опытно-промышленные испытания по переработке ильменит-рутил-циркониевых песков. АО «Корпорация развития Тамбовской области» и АО «Иргиредмет» заключили договор на выполнение специальных работ по освоению участка.
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