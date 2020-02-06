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Выставка из холодного фарфора ждет вас
Сегодня, 12:47
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На базе краеведческого музея в городе Тамбове открылась выставка тульских мастеров из "холодного фарфора".
"Как будто живой! Очень хочется потрогать. Из чего же, это сделано?! Что-то необыкновенное, как чудо! Ну, просто, как весна, вот здесь стоит, как будто они живые…", - восхищаются посетители выставки.
Отдельного внимания заслуживают изделия в виде цветов. Правда, надо отметить, что это не настоящий фарфор, а полимерная самозатвердевающая глина. Материал застывает на обычном свежем воздухе и не требует обжига.
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