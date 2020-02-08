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В Тамбове реконструируют четыре перекрёстка
Сегодня, 09:45
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В городе Тамбове будет реконструировано четыре аварийно-опасных перекрестка. В частности на пересечение улицы Гагарина и Ново-Рубежного проезда будет установлен полноценный светофор. На участке от улицы Мичуринской до ул. 3-я Линия комплексно реконструируют аварийные места.
В 2020 году предусмотрено введение светофорного регулирования на перекрестке улиц Мичуринской и 3-й Линии. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность пешеходов, в том числе детей, которые идут в СДЮШ №1.
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