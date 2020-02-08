|
«Нива» влетела в грузовик: пострадало два человека
Сегодня, 13:18
Комментариев: 0
Версия для печати
9 февраля на трассе «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка» произошло дорожно-транспортное происшествие водитель «Нивы» врезался в автомобиль «ГАЗ», который остановился на дороге из-за поломки.
В результате ДТП водитель внедорожника и его пассажир получили телесные повреждения, они были доставлены в больницу в город Тамбов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.