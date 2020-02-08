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В Тамбовской области госпитализировали пять человек с подозрением на коронавирус
Сегодня, 08:44
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В администрации Тамбовской области прошло оперативное совещание, на котором среди прочего был рассмотрен вопрос борьбы с коронавирусом. В настоящее время в области госпитализировали пять человек с подозрением на коронавирус, у 17 человек наличие инфекции не подтвердилось.
В зоне особого контроля лица, которые недавно вернулись из Китая. По словам региональных властей, наша система здравоохранения готова к лечению заболевшим вирусными инфекциями, в том числе новым штампом ОРВИ.
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