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ФК «Тамбов»: Мы будем жить и тренироваться в Тарасовке»
Сегодня, 09:06
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ФК «Тамбов» без стадиона и базы, наша команда будет тренироваться на базе «Спартака» в Московской области. В месяц аренда будет стоить 3-3,5 млн рублей.
«Мы будем жить и тренироваться в Тарасовке, для нас это удобно», - заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.
А вот домашние матчи ФК «Тамбов» будет проводить на стадионе в Нижнем Новгороде. Во второй части сезона «Тамбову» предстоит провести 11 матчей.
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