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В Тамбовской области смертность вдвое превышает рождаемость
Сегодня, 09:19
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Тамбовская область входит в число девяти проблемных регионов страны с низким коэффициентом рождаемости, смертность вдвое превышает рождаемость. За 2019 год в тамбовских семьях родилось 7437 детей. Первыми в семье стали 2946 детей или 40% новорожденных.
В настоящее время в Тамбовской области зарегистрировано 1 006 962 человек. По оценкам экспертов уже в следующем году в нашем регионе останется менее 1 млн человек.
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