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Мичуринский хлеб - «Лучший продукт-2020»
Сегодня, 09:52
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На международной выставке «Продэкспо» пшенично-ржаной «Яблочный» хлеб, который изготавливается мичуринским предприятием «Агропищепром» получил золотую медаль в номинации «Лучший продукт-2020».
«В хлеб мы добавляем пюре из экологически чистых мичуринских яблок, - рассказывает исполнительный директор НПЦ «Агропищепром. - Он получается мягким, с тонким яблочным ароматом, а мякиш – пористым».
В прошлом году «Яблочный» хлеб также был удостоен высокой награды в рамках выставки «Золотая осень - 2019».
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