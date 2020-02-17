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» » Мичуринский хлеб - «Лучший продукт-2020»

Мичуринский хлеб - «Лучший продукт-2020»

Сегодня, 09:52
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Мичуринский хлеб - «Лучший продукт-2020» На международной выставке «Продэкспо» пшенично-ржаной «Яблочный» хлеб, который изготавливается мичуринским предприятием «Агропищепром» получил золотую медаль в номинации «Лучший продукт-2020».

«В хлеб мы добавляем пюре из экологически чистых мичуринских яблок, - рассказывает исполнительный директор НПЦ «Агропищепром. - Он получается мягким, с тонким яблочным ароматом, а мякиш – пористым».

В прошлом году «Яблочный» хлеб также был удостоен высокой награды в рамках выставки «Золотая осень - 2019».
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Мичуринский хлеб - «Лучший продукт-2020»

Сегодня, 09:52
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