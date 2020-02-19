|
На «Чернозём-2020» приедет лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов
Сегодня, 09:07
Комментариев: 0
Версия для печати
Организаторы «Чернозём-2020» анонсировали нового участка рок-фестиваля - лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова.
Вячеслав Бутусов советский и российский рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» и новой группы «Орден Славы», писатель, архитектор, общественный деятель, Заслуженный артист Российской Федерации (2019). Лауреат Премии Ленинского комсомола (1989).
Также на «Чернозём-2020» выступит Гарик Сукачев.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.