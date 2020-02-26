В 2020 году в Тамбове расселят три аварийных дома Комментариев: 0



Несмотря на то, что дом по ул. Чичканова был возведён в 1960 году условия проживания в нем просто ужасные и опасные для жизни. Жильцы кирпичной двухэтажки по улице Чичканова в Тамбове, признанной аварийной еще в 2012 году, неоднократно жаловались в прокуратуру на то, что до сих пор не могут добиться расселения. В нем 12 квартир, из них две — муниципальные, а остальные — приватизированные.



Несмотря на предпринимаемые меры проблема аварийного жилищного фонда актуальная для областного центра. На февральском заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров в очередной раз обратил внимание администрации города Тамбова на необходимость принятия конкретных мер по расселению жильцов из аварийного дома № 110 по ул. Базарная.



Фото Марии Новиковой В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году в городе Тамбове будет расселено три дома по ул. К. Маркса, 34, ул. Советская, 70/22а и по ул. Чичканова, 3.Несмотря на то, что дом по ул. Чичканова был возведён в 1960 году условия проживания в нем просто ужасные и опасные для жизни. Жильцы кирпичной двухэтажки по улице Чичканова в Тамбове, признанной аварийной еще в 2012 году, неоднократно жаловались в прокуратуру на то, что до сих пор не могут добиться расселения. В нем 12 квартир, из них две — муниципальные, а остальные — приватизированные.Несмотря на предпринимаемые меры проблема аварийного жилищного фонда актуальная для областного центра. На февральском заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров в очередной раз обратил внимание администрации города Тамбова на необходимость принятия конкретных мер по расселению жильцов из аварийного дома № 110 по ул. Базарная.Фото Марии Новиковой



