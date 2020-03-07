Группа «Сплин» приедет в Тамбов 0 На рок-фестивале «Чернозём-2020» в городе Тамбове выступит группа «Сплин».

Жители Сосновского района недовольны открытием пункта для коронавирусных больных 0 Жители Сосновского района обеспокоены новостью о создании пункта временной изоляции и медицинского наблюдения для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV. С населением встретились представители профильных структур.

Тамбовчанин предлагает снести памятник Ленину и «Тамбовский колхозник» 0 Один из жителей города Тамбова Роман Повидухин предлагает снести памятник «Тамбовский колхозник» и памятник Владимиру Ленину. Своё предложение он внёс в Тамбовскую городскую Думу.

В Котовске прокуратура запрещает проводить собрания 0 На днях около 100 котовчан собрались на Октябрьской, 48 с целью об-судить вопросы местного значения.

В некоторых аптеках Тамбова и на складах нет масок 0 Правительством России было принято постановление о прекращении экспорта за границу медицинских масок, бинтов, респираторов, очков, защитных костюмов. Данное решение мотивировано опасностью коронавируса, ограничение на вывоз продлится до 1 июня 2020 года.

Геннадий Берстенев не достоин звания депутата – дольщики с ул. Коммунальной, 46 0 Обманутые дольщики с Коммунальной, 46 обратились в Тамбовскую городскую Думу. Они считают поведение депутата, члена партии «Единая Россия», экс-директора «ЭлитСтрой» Геннадия Берестенева недопустимым и просят рассмотреть действия «почётного гражданина Тамбова» на открытом заседании комитета.

Без торгов администрация города не имела права продавать землю по ул. Мичуринская, 211Б 0 УФАС по Тамбовской области провело проверку законности процедуры купли-продажи земельного участка по ул. Мичуринская, 211Б в городе Тамбове, где должны были построить «Олимпийский» бассейн. Напомним, что большой земельный участок площадью 8 496 кв.м. продали физическому лицу в конце ноября 2016

17-летний парень пострадал в результате ДТП 0 На выходных в городе Тамбове на ул. Астраханская в районе дома №39 произошло ДТП «Лада Гранта» столкнулся с «Киа Сид».

Политические акции Александра Никитина снова пошли в рост 0 «ПолитБрокер» опубликовал итоги за февраль. Агентство вновь повысило акции главы администрации области Александра Никитина в рейтинге «Биржи губернаторов».

Тамбов может стать цифровой столицей России 0 В городе Тамбове продолжается масштабный фестиваль дизайна и IT-технологий EverFest, который собрал около 100 докладчиков лучших компаний страны.

В Тамбове, Мичуринске и Знаменском районе откроют частные детсады 0 В Тамбове несколько лет действуют частные дошкольные образовательные учреждения, скоро они будут открыты и в других муниципалитетах.

Жители 15 лет ждут капитального ремонта улицы Делегатская 0 Состояние дорог в областном центре оставляет желать лучшего. С наступлением весны обнажились все огрехи дорожного полотна, а где-то и полотна нет. Вот уже 15 лет жители города Тамбова ждут капитального ремонта дороги по ул. Делегатская.

Артем Александров: «Необходим открытый и честный разговор» 0 Программа с участием главы администрации региона Александра Никитина, рассказывающая о достижениях Тамбовской области, которая недавно вышла на телеканале «Россия 24» вызвала серьезную дискуссию в обществе.

137 млн рублей – «СК Жупиков» вложила в создание «Олимпийского парка» 0 ООО «СК Жупиков» по договору пожертвования безвозмездно передала Тамбову Олимпийский парк. Строительная компания вложила в создание рекреационной зоны – 137 млн рублей.

В 2020 году в Тамбове расселят три аварийных дома 0 В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году в городе Тамбове будет расселено три дома по ул. К. Маркса, 34, ул. Советская, 70/22а и по ул. Чичканова, 3.

Цена на капусту, лук и морковь устремилась вниз 0 Годовая инфляция за январь 2020 года в Тамбовской области составила 3,1%. Снизились цены на овощи и фрукты, мясные продукты, яйца.

В Тамбовской области начался отстрел лис 0 Сегодня в Тамбовской области численность лис сильно возросла и представляет серьезную опасность, однако, желающих отстреливать их немного.

Руководство ФК «Тамбов» обмануло Президента РПЛ 0 Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что руководство футбольного клуба «Тамбов» его обмануло.

Обрядовое чучело в городе Рассказово сожгут 1 марта 0 В Городском саду Рассказово 1 марта пройдут праздничные гуляния посвященные проводам зимы. Праздник стартует в 13 часов, русские народные песни и частушки будут встречать дорогих гостей.