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Депутаты премировали депутатов, главу города, которая находится во Вьетнаме
Вчера, 14:27
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Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы по предложению депутата от ЛДПР Геннадия Арзамасцева и председателя комитета по бюджету Владимира Сергеева депутаты приняли очередное решение о премировании.
В число счастливчиков входит три депутата от партии «Единая Россия», например, председатель гордумы получит более 200 тыс. рублей, как и глава города Тамбова, которая сейчас находится на отдыхе во Вьетнаме, также председатель КСП и избирательной комиссии.
Традиционно против премирования проголосовали депутаты от КПРФ, по мнению руководителя фракции Артема Александрова, выплата премий должна зависеть от показателей по повышению качества жизни населения, развития муниципального образования, а не просто, что выплата допустима законом.
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