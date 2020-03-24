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Автобусы дезинфицируют при помощи спирстосодержащих средств или хлоргексидина
В городе Тамбове в целях минимизации распространения новой коронавирусной инфекции перевозчики на постоянной основе дезинфицируют салоны общественного транспорта при помощи спирстосодержащих средств или хлоргексидина.
Водителям и кондукторам рекомендовано работать в масках, и как можно чаще обрабатывать руки. Маршрутные такси после того, как они два раза проедут по маршруту на специализированных мойках моют полы.
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По три года лишения свободы условно получили бывшие сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, которые при задержании правонарушителя избили его.
В городе Тамбове в целях минимизации распространения новой коронавирусной инфекции перевозчики на постоянной основе дезинфицируют салоны общественного транспорта при помощи спирстосодержащих средств или хлоргексидина.
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