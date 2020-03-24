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За избиение задержанного росгвардейцы получили три года условно
Сегодня, 09:15
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По три года лишения свободы условно получили бывшие сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, которые при задержании правонарушителя избили его.
Инцидент произошел в мае 2019 года, сотрудники росгвардии прибыли в кафе по сообщению администратора, который пожаловался на молодых людей, потому что они вели себя агрессивно, ругались нецензурной бранью. «Росгвардецы» задержали молодых людей, однако при доставлении в отделение полиции, один из них – Максим Самодуров - попытался сбежать. Сотрудники настигли беглеца и нанесли ему серию ударов в область лица и туловища.
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