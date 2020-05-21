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Убийце школьницы предъявлены обвинения
21 мая 2020
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Следственные органы предъявили обвинение жителю города Котовска, который в марте убил школьницу по двум статьям по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего» и ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера».
По версии следствия молодой мужчина, увидев на улице школьницу, предполагая, что она откажется поехать с ним, он ее ударил по голове монтировкой, поместил в автомобиль и отвез в безлюдное место. На месте совершения преступления мужчина применив физическую силу совершил в отношении несовершеннолетний насильственные действия сексуального характера, после чего задушил её проводом зарядного устройства.
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