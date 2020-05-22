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Жителей многоквартирного дома в Рассказово изолировали на две недели
22 мая 2020
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В городе Рассказово общежитие на ул. Клубной превратили в обсерватор: на две недели выход из здания и вход в него запрещены. У нескольких жильцов дома обнаружили коронавирус. При этом условия проживания не самые лучшие – плесень, неприятный запах, а также отсутствие горячей воды.
По словам главы города Алексея Колмакова власти обеспечат жильцов дома продуктами питания, в том числе гречкой и картошкой. «Здание находится под постоянным наблюдением сотрудников специализированных служб. Вы будете обеспечены необходимыми средствами жизнедеятельности», - заявили власти жильцам проблемного дома.
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