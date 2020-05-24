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На сайте предварительного голосования зарегистрировалось более 13 тысяч тамбовчан
24 мая 2020
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На данный момент на сайте PG.ER.RU зарегистрировано более 13 тысяч тамбовчан - участников предварительного голосования в Тамбовскую городскую Думу. Регистрация на сайте будет открыта до 31 мая включительно, а в период с 25 по 31 мая можно проголосовать за понравившегося кандидата.
Напомним. для того, чтобы принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», жителям Тамбова нужно зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU. Проще всего это можно сделать через аккаунт на портале Госуслуг.
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