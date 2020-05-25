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Филармонию в Тамбове могут выставить на торги
Сегодня, 17:05
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В настоящее время в арбитражном суде Тамбовской области рассматривается дело по иску ПАО Сбербанк, который потребовал обратить взыскание на предмет залога по договору ипотеки, заключенному областью и кредитным учреждением в апреле 2014 года.
Речь идет, в том числе о здании Тамбовской филармонии и прилегающей территории. Начальная продажная стоимость концертного зала с земельным участком - 125 миллионов.
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