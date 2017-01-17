Полюбившиеся спектакли и премьеры: афиша Тамбовского областного театра на февраль-2017

По последней информации, купания пройдут на Детском пляже, где прорубят две купели.
Пешеход получил телесные повреждения.
Ключевым моментом в раскрытии данных преступлений стало заключение генетической экспертизы.
По версии следствия, на почве того, что 48-летний мужчина злоупотреблял спиртным и не работал, в семье часто происходили ссоры.
За неделю с 9 по 15 января 2017 года в Тамбовской области обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа 7800 человек, показатель заболеваемости составил 71,8 на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза выше показателя прошлой недели. Пороговые показатели превышены, сообщает Роспотребнадзор.
Окунуться в иордань в городе можно будем на реке Цна.
Выборы – это бесконечный процесс, который не имеет начала и конца. Большие выборы в Тамбовской области отгремели в сентябре 2016 года, но и в этом году в нашем регионе будет много избирательных кампаний.
Участниками фестиваля станут ведущие театральные коллективы Тамбовщины - Тамбовский молодежный театр, Тамбовский драматический театр и Мичуринский драматический театр.
Самые массовые мероприятия ожидаются в областном центре.
Члены административной комиссии Мичуринска выяснили, кто из обслуживающих организаций недобросовестно выполняет свою работу.
В стенах университета учащиеся школ будут выполнять задания по четырем предметам.
Отключение связано с ремонтными работами.
В ходе следствия для определения психического состояния подростка будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
В минувшую субботу сразу в двух населенных пунктах Никифоровского района стало теплее и уютнее. 14 января в селе Никольское и деревне Любезная состоялся торжественный пуск газа.
Аутсайдерами рейтинга прозрачности госзакупок стали Белгородская область, КЧР и Калмыкия. Соответствующее исследование опубликовали эксперты проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок». В лидерах рейтинга – Москва, Татарстан и Тамбовская область, сообщает "Клуб Регионов".
В Тамбове и области полным ходом идет подготовка мест для купания в Крещенскую ночь. Одно из совещаний по организации данного мероприятия прошло на канале реки Цна в городе Тамбове.
VIII Гайдаровский форум открылся 12 января в РАНХиГС в Москве. Делегация Тамбовской области во главе с первым вице-губернатором Александром Гановым принимает участие в работе форума.
Одно из них будет находиться в районе спасательной станции города Мичуринска Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр».
В убийстве 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки подозревается их 17-летний родственник.
Один из главных атрибутов новогодних праздников – гирлянда могла стать орудием убийства. С помощью нее 43-летний житель Мичуринска едва не задушил свою сожительницу.