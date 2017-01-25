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В Тамбове открывается фотовыставка "Рассвет"
Вчера, 15:29
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Посетители областной картинной галереи смогут посетить новую выставку. С 27 января для гостей учреждения будет доступна фотоэкспозиция «Рассвет» украинского фотохудожника Александра Мележика, в которую войдут фото пейзажей, преимущественно рассветных, сделанных в разное время в Украине и России – Карпатах, Киевской и Тамбовской области.
В настоящее время Александр Мележик работает в Тамбовском государственном техническом университете, занимается технологией углеродных наноматериалов. Художественное фото является его увлечением.
Фотовыставка «Рассвет» позволит еще раз вспомнить насколько удивителен и прекрасен этот мир, отметили в картинной галерее.
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