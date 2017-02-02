На строительство Дома культуры в Ивановке из федерального бюджета выделено 10 миллионов рублей

Мичуринск окружит зеленая зона 0 В зеленых зонах будет ограничена хозяйственная деятельность человека.

В Тамбовской области продолжается программа по переселению соотечественников 0 В январе 2017 года зарегистрированы 158 участников Государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и членов их семей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Саратовской области выключили Вечный огонь 0 В городе Новоузенск Саратовской области местные власти отключили Вечный огонь в целях экономии бюджетных средств. Активисты ОНФ, возмущенные этим решением, потребовали у губернатора Валерия Радаева разобраться в ситуации. Представитель Фронта в Саратове Людмила Бокова подчеркнула, что сложившаяся

Леонид Поляков: Уверенность в победе Путина создает риск недостаточной явки на выборы 0 Политолог Леонид Поляков рассуждает о грядущих в России президентских выборах. В КПРФ запустили процесс обсуждения кандидата, который представит партию на президентских выборах 2018 г. Председатель партии Геннадий Зюганов свои намерения пока четко не сформулировал.

Трое 17-летних подростков обвиняются в убийстве приятеля в Тамбовской области 0 В Тамбовской области трое подростков предстанут перед судом по обвинению в убийстве знакомого. В ходе ссоры кампания приятелей подвергла юношу избиению, нанося ему удары руками и ногами, а также деревянными палками по различным частям тела.

Сбор средств на лечение ребенка 0 Благотворительный фонд “Капля добра” собирает средства на лечение 12-летнего Владислава Военкова. Ребенку поставлен диагноз правосторонний гемипарез. Сумма к сбору 200 000 рублей.

На Тамбовщине в этом году построят две школы 0 Одна из них на 1275 учащихся расположится в Мичуринске, а другая на 900 учащихся – в Рассказово.

Тамбов накроют снегопады 0 Осадки начнутся на текущей неделе и усилятся к выходным.

Тамбовские МФЦ расширили перечень услуг 0 Теперь в многофункциональном центре можно заменить водительское удостоверение и получились заграничный или российский паспорта.

Тамбовские театры получат 8 миллионов рублей 0 На эту средства они смогут закупить новое необходимое сценическое оборудование.

Драка закончилась откушенным носом 0 На месте драки зачинщик обронил телефон. По нему-то полицейские установили его личность и задержали.

Тамбовскую область посетил представитель ООН по делам беженцев 0 Заместитель главы администрации области Сергей Чеботарев встретился с главой представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Владимиром Цюрко, который посетил Тамбовскую область с рабочим визитом.