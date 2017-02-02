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На строительство Дома культуры в Ивановке из федерального бюджета выделено 10 миллионов рублей
2 февраля 2017
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В конце прошлого года в Ивановке началось строительство Дома культуры. Планируется, что объект будет введен в строй в 2017 году. На возведение ДК дополнительно направлено 10 миллионов рублей. Эти средства выделены федеральным бюджетом.
Как сообщает областная администрация, премьер-министром Дмитрием Медведевым подписано распоряжение о распределении субсидий регионам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.
Всего на эти цели направлено 298,7 миллионов рублей, которые распределены между 19 субъектами.
Фото администрации Тамбовской области.
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