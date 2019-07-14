В Новоархангельском сельсовете деньги за похороны безродных идут частной конторе 0 Прокуратура Тамбовской области обратилась в арбитражный суд Тамбовской области к администрации Новоархангельского сельсовета Первомайского района и ООО «Мемориальная компания Тамбовской области» о признании недействительным договора на оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и

Появился мерч рок-фестиваля Чернозем-2019 0 В Тамбове в магазине Пилот на Интернациональной, 30а началась продажа атрибутики рок-фестиваля "Чернозем". Уже сейчас можно приобрести атрибутику 2019 года. Есть четыре вида футболок, два вида бандан, магниты, кружки и наклейки.

В Тамбовском районе прошел фестиваль крафтового сыра 0 На прошедших выходных в Тамбовском районе прошел фестиваль ремесленного сыра, где собрались мастера из Уварово, Мичуринска, Рассказовского, Бондарского районов и других муниципальных образований.

В регионе 7 человек отравились грибами, один из них скончался 0 В Тамбовской области за последнее время 7 человек отравились грибами, один из них скончался.

На рок-фестивале Чернозем разыграют 300 литров топлива 0 На рок-фестивале Чернозем разыграют 300 литров топлива ЛУКОЙЛ. Вы сможете не только насладиться любимой музыкой и душевной атмосферой фестиваля, но и сэкономите деньги на заправку своего автомобиля!

В Тамбове хотят ликвидировать стихийные рынки 0 Городские власти продолжают наводить порядок в рамках организации уличной торговли, основная задача должны соблюдаться меры безопасности и санитарные нормы.

«Зенит» - «Тамбов» 2:1 0 Вчера в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоялась игра между ФК «Зенит» и «Тамбов».

Подготовка ко Дню Победы обернулась уголовным делом 0 Инжавинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру Караваинского сельского совета Инжавинского района, которая совершила служебный подлог при следующих обстоятельствах.

В два раза увеличат число камер фиксации нарушений на дорогах 0 Власти в Тамбовской области планируют в два раза увеличить число камер фиксации нарушений правил движения на дорогах с 47 до 99, - сообщает ТАСС.

На какого работает тамбовская земля? 0 Некоторые главы муниципальных образований через подставных лиц или родственников фактически являются крупными земельными владельцами, но даже им тяжело конкурировать с агрохолдингами.

В Тамбове машина сбила пешехода и перевернулась 0 В Тамбове на ул. Советская в районе гипермаркета «Ашан» произошло ДТП – легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину, далее проехав несколько метров, машина перевернулась и завалилась на бок.

Ассоциация пострадавших предпринимателей ждет ответы на вопросы 0 Прошло несколько недель с «Прямой линии» Президента РФ Владимира Путина, а ответы на наболевшие вопросы, которые задавали представители ассоциации пострадавших предпринимателей, так и не поступили. Определенная реакция есть - судебные иски со стороны руководителя «Крымавтодор» и отписки из органов

Комиссией сделан предварительный вывод о гибели рыбы в Цне 0 Управлением Росприроднадзора по Тамбовской области по факту массовой гибели рыбы в районе села Донское Тамбовского района были проведены рейдовые мероприятия с привлечение специалистов из других структур. По подсчетам специалистов Рыбнадзора, погибло не менее 20 тысяч рыб разных видов.

В Горелом пройдет военно-патриотический фестиваль «Воин России» 0 20 июля в 10.00 на базе аэродрома в районе села Горелое пройдет военно-патриотический фестиваль «Воин России».

Родители: «Александр Валерьевич помогите, не сносите» 0 В Тамбовскую городскую Думу внесен проект решения о списании находящихся в муниципальной казне объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Рязанская, д.17. Ранее городские власти заявили о сносе корпуса № 2 детского сада «Красная шапочка», а также и

Депутат Артем Александров: «Преступление против Тамбова не имеет срока давности» 0 Осенью 2017 года депутаты Тамбовской городской Думы дали добро на снос де-факто объекта культурного наследия по улице Советская, 107В.

В Моршанском районе накрыли подпольную базу по производству водки 0 В здании сельхозпредприятия в деревне Сарымовка Моршанского района сотрудники правоохранительных органов накрыли базу по производству палёной водки.

Король Лир на сцене Тамбовского молодежного театра 0 10 юбилейный театральный сезон Тамбовский молодежный театр будет ознаменован новой постановкой - «Лир. Предсказание», режиссёр-постановщик Андрей Боровиков.

В северной части Тамбова временно отключат холодную воду 0 АО «ТКС» будет, проводит в северной части города Тамбова работы по монтажу запорной арматуры ду-500 на станции 3-го подъёма ВЗУ №6 в этой связи ряд улиц и микрорайонов будут временно отключены от холодного водоснабжения.