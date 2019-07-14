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Появился мерч рок-фестиваля Чернозем-2019
Сегодня, 13:19
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В Тамбове в магазине Пилот на Интернациональной, 30а началась продажа атрибутики рок-фестиваля "Чернозем". Уже сейчас можно приобрести атрибутику 2019 года. Есть четыре вида футболок, два вида бандан, магниты, кружки и наклейки.
В Тамбове 9, 10, 11 августа пройдет пятый рок-фестиваль «Чернозем». На главной сцене выступят 18 групп. 9 августа: Температура Тела, FPG, Louna, Ария, Вадим Самойлов, Алиса. 10 августа: Анимация, Северный Флот, Amatory, 25/17, Пикник, Гарик Сукачёв. 11 августа: Обе-Рек, Мураками, П***офильмы, Княzz, BrainStorm, Мумий Тролль. Ещё 12 групп выступят на малой сцене.
Приобрести билеты можно в Тамбове в магазине "Пилот" (Интернациональная, 30а); kassamix (ТРЦ Рио, 1 этаж); Мичуринск: Магазин "Пилот" (Торговый дом Кожевникова, цокольный этаж), а также в интернет-магазинах.
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