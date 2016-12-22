Самые высокие зарплаты у чиновников и военных Комментариев: 0 В Тамбовской области в октябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная оплата труда одного работающего на предприятиях и в организациях составила 22734,3 рубля и увеличилась против октября 2015 года на 5,2%, сообщает При этом размер реальной среднемесячной заработной платы в октябре 2016 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизился на 1,5%.



Наиболее высокую заработную плату (свыше 29 тыс. руб.) в октябре 2016 года имели работники государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, финансовой деятельности, по добыче полезных ископаемых, что в 1,3-1,4 раза выше среднеобластного уровня. Наиболее низкая заработная плата наблюдается у работников гостиниц и ресторанов – 13399,5 рублей, операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 15817,0 рублей.



В целом жители региона в этом году в полной мере ощутили реальное падение доходов и покупательной способности. К сожалению, отдельные точки роста пока не обеспечивают видимого оживления экономики. В Тамбовской области в октябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная оплата труда одного работающего на предприятиях и в организациях составила 22734,3 рубля и увеличилась против октября 2015 года на 5,2%, сообщает Тамбовстат , социального страхования, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, финансовой деятельности, по добыче полезных ископаемых, что в 1,3-1,4 раза выше среднеобластного уровня. Наиболее низкая заработная плата наблюдается у работников гостиниц и ресторанов – 13399,5 рублей, операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 15817,0 рублей.В целом жители региона в этом году в полной мере ощутили реальное падение доходов и покупательной способности. К сожалению, отдельные точки роста пока не обеспечивают видимого оживления экономики.



