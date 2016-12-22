Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбове открыли Новогоднюю столицу

Новогодняя столица получила собственный официальный телефонный номер

Глава Тамбова Юрий Рогачев ушел в отставку

«Ростех» займется титановым проектом в Тамбовской области

Обещанных дорог в Тамбовской области четыре года ждут

Чашу для бассейна в Мичуринске решили купить в Испании

В Мичуринском районе закрыли мини-завод по производству алкоголя

В Тамбовской области упал самолет, идут поиски летчика

В Моршанский район инвестируют 2,8 млрд. рублей

В Тамбовскую область хотят инвестировать миллиарды рублей

Тамбовская область выбрала депутатов Госдумы

Самая большая теплица России будет построена в Мичуринске

» » » Самые высокие зарплаты у чиновников и военных

Самые высокие зарплаты у чиновников и военных

Сегодня, 10:02
Комментариев: 0
Версия для печати
Самые высокие зарплаты у чиновников и военныхВ Тамбовской области в октябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная оплата труда одного работающего на предприятиях и в организациях составила 22734,3 рубля и увеличилась против октября 2015 года на 5,2%, сообщает Тамбовстат. При этом размер реальной среднемесячной заработной платы в октябре 2016 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизился на 1,5%.

Наиболее высокую заработную плату (свыше 29 тыс. руб.) в октябре 2016 года имели работники государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, финансовой деятельности, по добыче полезных ископаемых, что в 1,3-1,4 раза выше среднеобластного уровня. Наиболее низкая заработная плата наблюдается у работников гостиниц и ресторанов – 13399,5 рублей, операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 15817,0 рублей.

В целом жители региона в этом году в полной мере ощутили реальное падение доходов и покупательной способности. К сожалению, отдельные точки роста пока не обеспечивают видимого оживления экономики.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Зарплата работников предприятий области выросла на 12,1%

Зарплата в сфере здравоохранения и образования в Тамбовском регионе ниже ср ...

Размер зарплаты в Тамбовской области остается самым низким в ЦФО

В Тамбовской области зарплата не успевает за инфляцией

Заработная плата в Тамбовской области с начала 2011 года увеличилась на 0, ...

Заработная плата работников предприятий и организаций Тамбовской области в ...

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

«Фонд «Справедливая помощь» под ее руководством был одной большой семьей»

Сегодня, 16:24
0
Многие ее называли просто – «доктор Лиза». Известный благотворитель, альтруист, человек, для которого не было чужого горы – именно такой она была при жизни.

Встаем на коньки: мест для катания в Тамбове предостаточно

Сегодня, 15:34
0
Покататься на коньках в городе можно по 25 адресам.

Мичуринские предприниматели состязались в лучшем оформлении витрин

Сегодня, 12:59
0
До новогодних праздников остались считанные дни. Мичуринск продолжает готовиться к торжествам. В их преддверии в городе подводятся итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и витрин, проходившего с 5 по 25 декабря.

Самые высокие зарплаты у чиновников и военных

Сегодня, 10:02
0
В Тамбовской области в октябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная оплата труда одного работающего на предприятиях и в организациях составила 22734,3 рубля и увеличилась против октября 2015 года на 5,2%.

Делегация Сухуми посетила новогодний Тамбов

Сегодня, 09:51
0
Тамбов посетила делегация города-побратима Сухум. Группа представителей Абхазии пробыла в Тамбове несколько дней.

В Крыму за год стало больше бизнеса

Сегодня, 09:38
0
Крым и Севастополь на позитивном аккорде заканчивают уходящий 2016 г. Предприниматели всех направлений коммерческой деятельности верят в Крым, об этом говорят данные статистики, так на 1 октября 2016г. на территории Крыма действуют 31386 организаций, это на 20,8% больше аналогичного показателя

Самая озорная снегурочка живет в Моршанске

Сегодня, 09:09
0
Самые красивые Снегурочки Тамбовской области собрались на праздник у ЛДС «Кристалл» в Тамбове. 12 снежных красавиц из разных муниципалитетов, среди которых города Моршанск, Мичуринск, Котовск, Рассказово, Знаменский, Мичуринский, Сосновский и другие районы области, выступили на сцене у ледового

Мичуринские лыжники открыли зимний сезон

Сегодня, 08:58
0
В Мичуринске состоялось открытие лыжного сезона-2017. Стартовало зимнее событие в районе ЦГЛ. В этом году в первых лыжных соревнованиях приняли участие около 100 лыжников из Мичуринска и Мичуринского района, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Тамбовщина скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем

Сегодня, 08:46
0
Глава администрации области Александр Никитин почтил память музыкального руководителя фестиваля духовых оркестров, главного военного дирижера России Валерия Халилова. Он возложил цветы к памятнику композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову, где сегодня установлено фото великого музыканта, и

Тамбовские Чебоксары подключили к газоснабжению

Сегодня, 08:42
0
В селе Чебоксары Никифоровского района Тамбовской области состоялась церемония зажжения газового факела. Газовую горелку зажгли заместитель главы администрации области Арсен Габуев, глава Никифоровского района Александр Щербаков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и АО «Газпром

В Мичуринске впервые состоится парад детских санок

Вчера, 19:40
0
По итогам парада определятся победители в пяти номинациях.

Три человека разбились в ДТП под Моршанском

Вчера, 16:56
0
По неустановленной причине один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Метель и гололед осложнят погодные условия в Тамбовской области

Вчера, 16:03
0
27 декабря погодные условия на территории Тамбовской области ухудшатся.

Авария на тамбовской трассе лишила жизни пешехода

Вчера, 15:15
0
В момент наезда грузовика мужчина переходил дорогу.

Туляки подарили Тамбову новую сковороду

Вчера, 09:46
0
Она является копией предыдущей сковороды, и параметры у нее все те же.

«Старый Козлов. Купеческий вечер»

22 декабря 2016
0
23 декабря в Литературно-музыкальном музее Мичуринска пройдет мероприятие «Старый Козлов. Купеческий вечер».

Александр Беглов познакомился с тамбовским Дедом Морозом

22 декабря 2016
0
Полномочный представитель президента России в ЦФО Александр Беглов 21 декабря посетил Тамбовскую область. В рамках рабочего визита Александр Беглов вместе с главой администрации области Александром Никитиным осмотрел спортивные, образовательные учреждения, предприятия промышленного комплекса,

Молодые водители попали в ДТП

22 декабря 2016
0
В Тамбовском районе 20 декабря на 11 километре автодороги «Южный обход города Тамбова» девушка, управлявшая автомобилем «Лада-211340» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «УАЗ-31512».

Тамбовская область приподнялась в рейтинге эффективности управления

20 декабря 2016
0
Тамбовская область заняла 36 место в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации. Отметим, что в 2015 году наш регион в рейтинге эффективности занимал 44 место. Рейтинг подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) при содействии НИУ «Высшая школа

В Моршанском районе 23-летняя девушка порезала сожителя

19 декабря 2016
0
Между молодыми людьми произошла ссора на бытовой почве.

На тамбовском Арбате открылась уличная фотовыставка

15 декабря 2016
0
Более 50 фоторабот можно увидеть на улице Коммунальной, рядом с недавно открытым памятником Тамбовской казначейше.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, Шанина, юрий жирков

Показать все теги
filme-stream.net