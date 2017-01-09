|
С улиц Тамбова вывезли тысячи тонн снега
Вчера, 10:35
Комментариев: 0
Версия для печати
За новогодние праздники с улиц Тамбова вывезено 3400 тонн снега. С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года работы по уборке снега с городских территорий проводились круглосуточно.
Как сообщает горадминистрация, протяженность городских дорог, убираемых в зимний период, составляет 420,5 километров. В уборке города задействованы 150 человек, до 160 единиц техники, от 25 в бесснежные дни до 50 единиц привлеченной техники в период снегопада (самосвалы, погрузчики, автогрейдеры).
В течение праздничных дней из областного центра на полигон вывезено 8,5 тысяч кубометров или 3,4 тысячи тонн снега. Также за новогодние выходные было израсходовано 3400 тонн пескосоляной смеси и 111 тонн соли на обработку тротуаров.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.