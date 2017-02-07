Более 4 тысяч спортсменов со всей области приедут в Тамбов на "Лыжню России" Комментариев: 0



Каждый год состязания проходят в два этапа. Победители гонок в городах и районах приезжают на областные соревнования, чтобы выявить сильнейшего лыжника. По традиции в «Лыжне России» участвуют представители всех муниципалитетов. Численность делегаций составляет от 30 до 100 человек.



Соревнования предполагают несколько забегов в зависимости от возраста участников. Так, мальчики и девочки 2003 года рождения и моложе пробегут 1,5 километра. Юноши и девушки 1999 года рождения и моложе, а также женщины и ветераны преодолеют 3 километра. Для мужчин предусмотрена дистанция, протяженностью 5 километров. Будет организован и VIP-забег. Его дистанция составит 1,5 километра.



«Лыжня России» - самое демократичное спортивное мероприятие. Уровень подготовки и возраст участника не имеет никакого значения. Присоединиться к соревнованиям может каждый. Как сообщили в региональной администрации, предстоящую гонку пробегут представители Намибии, Ливана, Ганы, Марокко, проживающие в Тамбовской области.



Добавим, открытие соревнований состоится в 10.45, а первый старт намечен на 11.00. Зарегистрироваться на участие можно уже сейчас или непосредственно в день соревнований на лыжном стадионе с 8.00 до 10.15. Приближается самое яркое спортивное событие февраля – «Лыжня России». В этом году в Тамбовской области массовая лыжная гонка состоится 11 февраля. На старт лыжных соревнований жители Тамбовщины выйдут в тринадцатый раз. Более 4 тысяч человек в ближайшее воскресенье пробегут лыжную дистанцию в парке Дружба в Тамбове. Среди них - спортсмены и любители лыжного спорта, горожане, ведущие активный образ жизни.Каждый год состязания проходят в два этапа. Победители гонок в городах и районах приезжают на областные соревнования, чтобы выявить сильнейшего лыжника. По традиции в «Лыжне России» участвуют представители всех муниципалитетов. Численность делегаций составляет от 30 до 100 человек.Соревнования предполагают несколько забегов в зависимости от возраста участников. Так, мальчики и девочки 2003 года рождения и моложе пробегут 1,5 километра. Юноши и девушки 1999 года рождения и моложе, а также женщины и ветераны преодолеют 3 километра. Для мужчин предусмотрена дистанция, протяженностью 5 километров. Будет организован и VIP-забег. Его дистанция составит 1,5 километра.«Лыжня России» - самое демократичное спортивное мероприятие. Уровень подготовки и возраст участника не имеет никакого значения. Присоединиться к соревнованиям может каждый. Как сообщили в региональной администрации, предстоящую гонку пробегут представители Намибии, Ливана, Ганы, Марокко, проживающие в Тамбовской области.Добавим, открытие соревнований состоится в 10.45, а первый старт намечен на 11.00. Зарегистрироваться на участие можно уже сейчас или непосредственно в день соревнований на лыжном стадионе с 8.00 до 10.15.



