Шквалистый ветер обесточил центральную и южную часть Тамбова Комментариев: 0



В восстановительных работах были задействованы порядка 40 человек. Это специалисты АО «ТКС» «Электрические сети» и ПАО «МРСК-Центра» - «Тамбовэнерго».



Один из трансформаторов удалось запустить через час после аварии, второй – к 7 часам утра. Сейчас, по сообщению администрации города, происходит перевод объектов на основную схему электропитания. Накануне вечером, в 20.45, часть жителей областного центра осталась без света. Из-за шквалистого ветра скоростью до 22 м/с с одного из административных зданий города сорвало участок кровли, который повредил 2 трансформатора подстанции ПС-1. В результате, света лишились центр и юг Тамбова, где проживают около 3,5 тысячи жителей. Социально значимые объекты были оперативно переведены на резервную схему электропитания.В восстановительных работах были задействованы порядка 40 человек. Это специалисты АО «ТКС» «Электрические сети» и ПАО «МРСК-Центра» - «Тамбовэнерго».Один из трансформаторов удалось запустить через час после аварии, второй – к 7 часам утра. Сейчас, по сообщению администрации города, происходит перевод объектов на основную схему электропитания.



