ФК «Тамбов» крупно проиграл дома Комментариев: 0

Фото пресс-службы ФК «Сочи»

Исход встречи с лидером чемпионата решили стандартные положения. Уже на 18-й минуте прямым ударом со штрафного Песегов положил мяч прямо в сетку ворот. Голкипер хозяев Шелия оказался бессилен. Через считанные минут сочинцы смогли укрепить свое преимущество. После подачи с углового отличился Игорь Юрганов. После этого с периодичной регулярностью у нашей команды стали возникать голевые моменты. Сначала Казаев после передачи Обольского пытался переиграть вратаря, а затем в следующей атаке Миладинович опасно пробивал головой. Но в обоих случаях надежно сыграл голкипер «Тамбова». Соперник пришел в себя после не самого удачного начала игры и перед перерывом сумел создать несколько своих моментов вблизи владений Заболотного.



Во втором тайме игра немного успокоилась. На 79-й минуте главный арбитр встречи назначил в ворота «Сочи» пенальти. Однако тамбовчане не смогли воспользоваться и этим шансом. Мяч после удара с одиннадцатиметровой отметки угодил в перекладину. Катастрофическое невезение хозяев продолжилось: за две желтые карточки с поля был удален Бенито. Уже вдесятером на 90-й минуте защитники не удержали Барсова, который после паса Померко технично обыграл стража ворот «Тамбова» - 0:3.



По итогам 31 тура ФК «Тамбов» набрал 61 очко, «Томь» - 56 очков, «Сочи» - 55 очков. Матч 31-го тура ФНЛ, который прошел на арене «Спартак» в Тамбове, завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами в составе «Сочи» отметились Евгений Песегов, Игорь Юрганов и Максим Барсов.Исход встречи с лидером чемпионата решили стандартные положения. Уже на 18-й минуте прямым ударом со штрафного Песегов положил мяч прямо в сетку ворот. Голкипер хозяев Шелия оказался бессилен. Через считанные минут сочинцы смогли укрепить свое преимущество. После подачи с углового отличился Игорь Юрганов. После этого с периодичной регулярностью у нашей команды стали возникать голевые моменты. Сначала Казаев после передачи Обольского пытался переиграть вратаря, а затем в следующей атаке Миладинович опасно пробивал головой. Но в обоих случаях надежно сыграл голкипер «Тамбова». Соперник пришел в себя после не самого удачного начала игры и перед перерывом сумел создать несколько своих моментов вблизи владений Заболотного.Во втором тайме игра немного успокоилась. На 79-й минуте главный арбитр встречи назначил в ворота «Сочи» пенальти. Однако тамбовчане не смогли воспользоваться и этим шансом. Мяч после удара с одиннадцатиметровой отметки угодил в перекладину. Катастрофическое невезение хозяев продолжилось: за две желтые карточки с поля был удален Бенито. Уже вдесятером на 90-й минуте защитники не удержали Барсова, который после паса Померко технично обыграл стража ворот «Тамбова» - 0:3.По итогам 31 тура ФК «Тамбов» набрал 61 очко, «Томь» - 56 очков, «Сочи» - 55 очков.



