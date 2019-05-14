|
Африканский футбольный ветеран может прийти в ФК «Тамбов»
Вчера, 18:13
Комментариев: 0
Версия для печати
Шесть африканских игроков и 36-летний полузащитник Яя Туре могут перейти в ФК «Тамбов», об этом сообщает championat.com со ссылкой на футбольного агента Дмитрия Селюка.
«Я хочу дать «Тамбову» около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в ФНЛ в следующем году. У неё практически остаётся бюджет ФНЛ, а на него надо взять качественных футболистов. Этим партнёрством я хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату.
И Яя Туре может прийти. Почему нет? Зарплата? Я могу сделать так, что её часть он спишет на благотворительность», — приводит слова Селюка «Рейтинг букмекеров». ФК «Тамбов» в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.