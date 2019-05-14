Африканский футбольный ветеран может прийти в ФК «Тамбов» Комментариев: 0



«Я хочу дать «Тамбову» около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в ФНЛ в следующем году. У неё практически остаётся бюджет ФНЛ, а на него надо взять качественных футболистов. Этим партнёрством я хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату.



И Яя Туре может прийти. Почему нет? Зарплата? Я могу сделать так, что её часть он спишет на благотворительность», — приводит слова Селюка «Рейтинг букмекеров». ФК «Тамбов» в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге. Шесть африканских игроков и 36-летний полузащитник Яя Туре могут перейти в ФК «Тамбов», об этом сообщает championat.com со ссылкой на футбольного агента Дмитрия Селюка.«Я хочу дать «Тамбову» около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в ФНЛ в следующем году. У неё практически остаётся бюджет ФНЛ, а на него надо взять качественных футболистов. Этим партнёрством я хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату.И Яя Туре может прийти. Почему нет? Зарплата? Я могу сделать так, что её часть он спишет на благотворительность», — приводит слова Селюка «Рейтинг букмекеров». ФК «Тамбов» в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге.



