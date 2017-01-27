Тамбовские школьники могли стать виновниками пожара на вокзале Комментариев: 0



Как удалось установить, 29 января двое 13-летних школьников зашли в здании станции, чтобы погреться. Кроме кассира в помещении никого не было. Они зачем-то стали поджигать пластиковые стаканчики, после чего потушили и ушли. Пластик тлел и в какой-то момент вновь загорелся. Деревянное здание 1870 года постройки вспыхнуло и выгорело дотла. Пострадавших нет.



Личности подростков установили после просмотра записей камер видеонаблюдения. Двое подростков стали подозреваемыми в поджоге железнодорожной станции в рабочем поселке Умет.Как удалось установить, 29 января двое 13-летних школьников зашли в здании станции, чтобы погреться. Кроме кассира в помещении никого не было. Они зачем-то стали поджигать пластиковые стаканчики, после чего потушили и ушли. Пластик тлел и в какой-то момент вновь загорелся. Деревянное здание 1870 года постройки вспыхнуло и выгорело дотла. Пострадавших нет.Личности подростков установили после просмотра записей камер видеонаблюдения.



