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Тамбовские школьники могли стать виновниками пожара на вокзале
Вчера, 14:34
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Двое подростков стали подозреваемыми в поджоге железнодорожной станции в рабочем поселке Умет.
Как удалось установить, 29 января двое 13-летних школьников зашли в здании станции, чтобы погреться. Кроме кассира в помещении никого не было. Они зачем-то стали поджигать пластиковые стаканчики, после чего потушили и ушли. Пластик тлел и в какой-то момент вновь загорелся. Деревянное здание 1870 года постройки вспыхнуло и выгорело дотла. Пострадавших нет.
Личности подростков установили после просмотра записей камер видеонаблюдения.
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