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На тамбовской трассе «ВАЗу» «досталось» от иномарки
Вчера, 11:02
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9 марта в 7.15 на 70-м километре автодороги «Шацк-Сосновка-Староюрьево-Первомайский», проходящей по территории Староюрьевского района, произошла авария с участием автомобилей «ВАЗ-21053» и «Хендай IX 35».
По сообщению УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, 20-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. Избежать столкновения со встречной «пятеркой» под управлением 42-летнего мужчины не удалось.
Водитель «Хендай» с черепно-мозговой травмой был госпитализирован в ТОГБУЗ "Староюрьевская ЦРБ".
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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