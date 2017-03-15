В Тамбовской области водитель грузовика задавил сам себя Комментариев: 0



Со слов очевидцев, 16 марта в 9.50 на 25-м километре автодороги «М6 Каспий - Токаревка» в Токаревском районе, 50-летний мужчина, управляющий «КамАЗом», на ходу открыл дверь и попал под колеса своего же грузовика.



Автомобилист скончался на месте происшествия от полученных травм.



Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области. На тамбовской трассе водитель грузового автомобиля погиб из-за своих же неосторожных действий, сообщает УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.Со слов очевидцев, 16 марта в 9.50 на 25-м километре автодороги «М6 Каспий - Токаревка» в Токаревском районе, 50-летний мужчина, управляющий «КамАЗом», на ходу открыл дверь и попал под колеса своего же грузовика.Автомобилист скончался на месте происшествия от полученных травм.



