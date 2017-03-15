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В Тамбовской области водитель грузовика задавил сам себя
Сегодня, 10:09
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На тамбовской трассе водитель грузового автомобиля погиб из-за своих же неосторожных действий, сообщает УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
Со слов очевидцев, 16 марта в 9.50 на 25-м километре автодороги «М6 Каспий - Токаревка» в Токаревском районе, 50-летний мужчина, управляющий «КамАЗом», на ходу открыл дверь и попал под колеса своего же грузовика.
Автомобилист скончался на месте происшествия от полученных травм.
Фото УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.
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