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Жительница Котовска отправится в колонию на 8 лет за смерть сожителя
Сегодня, 14:03
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54-летняя котовчанка осуждена за смерть сожителя. Ближайшие 8 лет женщина проведет в исправительной колонии общего режима.
Судом и следствием установлено, что вечером 16 марта прошлого года во время распития спиртного она избила 43-летнего мужчину. Практически в бессознательном состоянии он был госпитализирован в больницу, где через 3 дня скончался. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. До момента задержания женщина скрывалась у знакомых в Тамбове. Полицейские обнаружили осужденную в погребе.
Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, ранее котовчанка уже отбывала наказание в местах лишения свободы за убийство и разбойное нападение.
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