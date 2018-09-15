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Мотоциклист за рулем «Бандита» погиб в Ржаксе
Сегодня, 10:16
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В поселке Ржакса Тамбовской области 15 сентября погиб мотоциклист, который врезался в шлагбаум. В 19.00 на улице Южной рабочего поселка Ржакса молодой человек 2003 года рождения, управлявший мотоциклом «Бандит Мотоланд», столкнулся со шлагбаумом. По данным ГИБДД, мотоциклист скончался при транспортировке в больницу. Пассажир мотоцикла, девочка 2003 года рождения, была доставлена в Тамбовскую областную больницу.
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