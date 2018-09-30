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С полей Русагро похитили гербициды на 60 тысяч рублей
Сегодня, 11:31
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Жердевские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего гирбицида. 25 августа неизвестный злоумышленник в Жердевском районе неподалеку от села Питим с поля ООО «Русагро» похитил 8 канистр с гирбицидом «Спрут Экстра». Общая стоимость похищенного химиката – около 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции ОМВД по Жердевскому району была установлена личность злоумышленника. Им оказался 20-летний житель Воронежской области - тракторист этого же агропредприятия.
Похищенные канистры с гербицидом он спрятал в поле неподалеку и намеревался сбыть по весьма выгодной цене. В настоящее время он задержан, дал признательные показания, похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.
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