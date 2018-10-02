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Ночью «Камаз» насмерть сбил пешехода в Тамбовском районе
Сегодня, 10:58
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В тот же день в Тамбове в 19.00 на улице Бастионной водитель автомобиля "Хендэ Солярис", женщина 1989 года рождения, столкнулась с «Фольксваген Пассат» под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате ДТП водитель "Хендэ Солярис" была доставлена во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
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