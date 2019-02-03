Два убийства при помощи ножей Комментариев: 0 В Тамбовском районе совершены два убийства. Преступления совершались в совхозе «Селезневский» и в деревне Орловка при помощи кухонных ножей.



Как сообщает Следственный комитет, в одном из домов поселка совхоза «Селезневский» найдено тело 37-летней женщины с колото-резаной раной в области грудной клетки. В совершении данного преступления подозревается 51-летний ранее неоднократно судимый хозяин дома, в котором обнаружено тело потерпевшей. По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков подозреваемый высказал оскорбительные фразы в адрес своей знакомой, связанные с ее судимостью, после чего та схватила нож, который мужчина выхватил из рук гостьи и нанес ей удар в область груди. От полученного ранения женщина сразу скончалась. Злоумышленник ранее более 10 лет провел в местах лишения свободы, в том числе за совершение аналогичного преступления.



Второе убийство произошло в деревне Орловка Тамбовского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозревается 33-летняя женщина. По версии следствия, подозреваемая нанесла удар ножом в спину потерпевшему, который в ходе ссоры на почве ревности ударил ее по лицу. В Тамбовском районе совершены два убийства. Преступления совершались в совхозе «Селезневский» и в деревне Орловка при помощи кухонных ножей.Как сообщает Следственный комитет, в одном из домов поселка совхоза «Селезневский» найдено тело 37-летней женщины с колото-резаной раной в области грудной клетки. В совершении данного преступления подозревается 51-летний ранее неоднократно судимый хозяин дома, в котором обнаружено тело потерпевшей. По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков подозреваемый высказал оскорбительные фразы в адрес своей знакомой, связанные с ее судимостью, после чего та схватила нож, который мужчина выхватил из рук гостьи и нанес ей удар в область груди. От полученного ранения женщина сразу скончалась. Злоумышленник ранее более 10 лет провел в местах лишения свободы, в том числе за совершение аналогичного преступления.Второе убийство произошло в деревне Орловка Тамбовского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозревается 33-летняя женщина. По версии следствия, подозреваемая нанесла удар ножом в спину потерпевшему, который в ходе ссоры на почве ревности ударил ее по лицу.



